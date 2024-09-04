四季荘は先ごろ、「湯の川温泉 四季荘」に男性限定のカプセルルームをオープンした。「一泊」(3,300円※当日限り)の料金で、滞在中何度でも温泉&自動ロウリュウ付サウナ利用できるほか、「朝カレー食べ放題※毎朝6時半〜9時」「デトックスウォーターを常時提供」「毎日17時〜21時まで、アルコール飲み放題が無料」「ドリップ珈琲・紅茶飲み放題」などのサービスも用意される。同社 代表取締役社長 福島健治氏は「今回のカプセ