「阪神−中日」＜9月4日甲子園23回戦＞試合開始 18：00先攻：中日後攻：阪神◆ 阪神タイガース（中）近本（二）中野（右）森下（一）大山（三）佐藤輝（左）井上（捕）坂本（遊）木浪（投）村上◆ 中日ドラゴンズ（中）岡林（三）福永（左）カリステ（右）細川（捕）宇佐見（一）石川昂（二）板山（遊）村松（投）小笠原