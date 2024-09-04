◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（４日・甲子園）【中日】１（中）岡林、２（三）福永、３（左）カリステ、４（右）細川、５（捕）宇佐見、６（一）石川昂、７（二）板山、８（遊）村松、９（投）小笠原【阪神】１（中）近本、２（二）中野、３（右）森下、４（一）大山、５（三）佐藤輝、６（左）井上、７（捕）坂本、８（遊）木浪、９（投）村上