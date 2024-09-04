アジア・コモディティ騰落率ランキング＝09/04営業日時点＝ 大連とうもろこし 0.39％ 大連ポリエチレン -0.92％ 上海ゴム -0.98％ 上海銅 -1.98％ 上海異形鉄筋 -2.15％ 上海重油 -3.72％ ＊数値は前日比％