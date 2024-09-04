こちらは打ち上げに向けて準備が進められているアメリカ航空宇宙局（NASA）の火星探査ミッション「ESCAPADE（Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers）」の探査機です。【▲ 打ち上げに向けて準備が進められているアメリカ航空宇宙局（NASA）の「ESCAPADE」ミッションの探査機。2024年8月22日撮影（Credit: NASA/Kim Shiflett）】ESCAPADEは宇宙天気（太陽活動による宇宙環境の変動）に対する火星のリアルタイムの