（台北中央社）労働部（労働省）は4日、来年から最低賃金を月給2万8590台湾元（約13万円）、時給190元（約860円）に引き上げると決めた。月給は1120元（約5100円、約4.08％）、時給は7元（約30円、3.83％）引き上げられる。最低賃金審議委員会で決まった。行政院（内閣）の承認を経て適用される。（呉欣紜、曽以寧／編集：羅友辰）