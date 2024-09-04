【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■2ndアルバム『2:BE』は「Boom Boom Back」「Mainstream」など計5曲のBillboard “JAPAN Hot 100”1位獲得曲を収録！ BE:FIRSTの2ndアルバム『2:BE』がBillboard JAPAN総合アルバム・チャート“Hot Albums”（2024年9月4日公開）にて1位を獲得した。 BE:FIRTSTの2年振りとなるオリジナルアルバム『2:BE』は「Boom Boom Back」「Smile Again」「Mainstream」「Masterplan」といった