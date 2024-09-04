地方独立行政法人大阪産業技術研究所は、2024年9月30日(月)に大阪産業創造館でORIST技術セミナーを開催します。 地方独立行政法人大阪産業技術研究所「ORIST技術セミナー」  日時：2024年9月30日(月)13:30〜16:50※13:00受付開始会場：大阪産業創造館4階イベントホール参加費：無料主催：地方独立行政法人大阪産業技術研究所定員：80名  地方独立行政法人大阪産業技術研究所は、2024年9月3