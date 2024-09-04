GSEは、ホラー映画『呪われの橋』を原作としてSoftstarEntertainmentが開発した『女鬼橋 開魂路』の続編『女鬼橋二 釋魂路』を、Nintendo Switch、PlayStation4、PlayStation5、Xbox One、Xbox Series X|Sで2024年10月24日に発売します。 GSE『女鬼橋二 釋魂路』 ■タイトル：女鬼橋二 釋魂路■対応機種：Nintendo Switch(TM)／PlayStation(R)4／PlayStation(R)5／Xbox One／Xbox Series X|S■発売日：202