日清食品チルドは9月1日、「日清のごんぶと」シリーズから、「きつねうどん」と「天ぷらうどん」を、東北、関東、中部、近畿地区にて発売した。価格は各400円(税別)。「日清のごんぶと きつねうどん」「日清のごんぶと 天ぷらうどん」(各400円/税別)同シリーズは、熱湯でほぐして湯切りをするだけで本格的な"ぶっというどん"が楽しめるカップ入り生タイプうどんで、1993年〜2017年に日清食品から販売していた。今回発売した2商品は