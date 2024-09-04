パリ五輪のフェンシング男子サーブル個人で金メダルを獲得したオ・サンウク（27）に、日韓の両親を持つモデル豊田遥夏（24）との熱愛説が浮上したなかで、所属事務所が言葉を慎んだ。【写真】オ・サンウクに“熱愛説”…元カノまで話題に9月4日、オ・サンウクの所属事務所BRIONカンパニーの関係者は、本サイト提携メディア『OSEN』に「オ・サンウク選手の熱愛説と関連しては特別に申し上げる言葉がない」と“無対応”の方針を明ら