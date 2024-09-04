今回、Ray WEB編集部はハイスペックな彼氏が絶えない友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。元カレが全員ハイスペック男子という、“ハイスペックキラー”なリリ。そんなリリからついに結婚の報告が！リリが結婚相手に選んだ相手とはどんな人なのでしょうか…？原案：Ray WEB編集部作画：カンザキミナミあわせて読みたい&#128150;【後編】アイドルの練習生が元カレ！？【ハイスペックキラー】が選ぶ意外な結婚相手の