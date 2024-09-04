【モデルプレス＝2024/09/04】女優の三吉彩花が4日、自身のInstagramを更新。新ヘアに反響が寄せられている。【写真】三吉彩花、新ヘアで大胆イメチェン◆三吉彩花、ロングヘア復活に反響「ぶらぶらしてる」とつづり、街中で撮影した写真を披露した三吉。ミニ丈から美しいウエストが際立つ肌見せファッションで夏らしさを感じさせた。また、長年定着していたショートヘアからエクステをつけたロングヘアにイメージチェンジ。長い黒