愛知県民のおやつの定番「しるこサンド」を手掛けるメーカーが、本社工場の向かいに新業態の店を開きます。めざすのは「第二のしるこサンド」。若手社員たちが工夫を凝らしたメニューとは。 愛知県の“ご当地お菓子”として愛され続けている「しるこサンド」で、おなじみの松永製菓が、新業態店舗「SHIRUKOTTE（シルコッテ)」を６日金曜日、小牧市の本社工場向かいにグランドオープンさせます。 中に入