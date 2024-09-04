中国商用車メーカーの江鈴汽車、８月の新車販売１９・５％増江西省にある江鈴汽車の工場で作業する従業員。（資料写真、南昌＝新華社記者/彭昭之）【新華社上海9月4日】中国の商用車メーカー、江鈴汽車が3日に発表した新車販売台数は8月が前年同月比19.5％増の2万7545台、1〜8月の累計が前年同期比10.8％増の21万4373台だった。8月の車種別の販売台数は、軽型バスが6.6％増の6857台、ピックアップトラックが50.5％増の5807台、