自民党衆院議員の宮崎謙介氏が３日、ＴＯＫＹＯＭＸ「バラいろダンディ」に出演。１２日告示、２７日投開票の自民党総裁選を占った。妻で元衆院議員の金子恵美氏らと競馬式に本命、対抗、単穴と印を付けた。本命に小泉進次郎氏、石破茂氏、高市早苗氏、小林鷹之氏に対抗印をつけ、大穴に指名したのが、茂木敏充幹事長だった。宮崎氏は「大穴というか、茂木さんが来たら面白い。能力の高い方ですけど、茂木さんがなってし