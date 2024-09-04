【世宗聯合ニュース】韓国公正取引委員会（公取委）は４日、ソウル市内のホテルで「第１０回韓中日消費者政策協議会」を開催した。同協議会は３カ国間の消費者政策の共有や協力強化のため、２００４年から隔年で開催されている。韓国公取委は１６年の第７回協議会以来８年ぶりに主催者となった。３カ国の消費者保護当局と関連機関、団体が出席。各国の消費者問題を発表し、協力策を議論した。発表を担当した韓国公取委の朴世