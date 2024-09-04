日本政府観光局が発表した2024年7月の訪日客は、329万2500人で過去最高を記録。新型コロナウイルスが5類に移行してからは徐々に回復していき、現在はコロナ前を超える数の観光客が訪れています。観光目的で訪れた訪日外国人の皆さんは、日本のどこを訪れているのでしょうか？【写真を見る】訪日客数過去最高！！外国人客が訪れる“意外な場所”とは・・・【ひるおび】外国人から見た日本の魅力とは【ジャパンブランド調査2024(対象