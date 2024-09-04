11月2日（土）・3日（日）・4日（月・祝）の3日間にわたり、埼玉・ところざわサクラタウンにて、『喫茶来TOKOROZAWA TEA FES 2024』が開催されることがわかった。 『喫茶来 TOKOROZAWA TEA FES』は、お茶の生産者や専門店が集う"お茶の祭典"。タイトルの「喫茶来」には、仏教用語「喫茶去（きっさこ）」から着想を得て、「所沢に"来"て欲しい」、「お茶の未"来"を考え、広げ、楽しもう」という思いが込められているという。『喫茶