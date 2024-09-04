4日（水）、阪神鳴尾浜球場でのウエスタン・リーグ、対阪神戦。広島の先発投手は森翔平、対する阪神の先発投手は門別啓人。広島は1回表、阪神の先発・門別を早々と攻略。韮澤雄也の二塁打などで一死一・二塁とし、松山竜平の適時三塁打で2点を先制。二死三塁から、前川誠太も適時打を放ち1点を追加。幸先よく3点をリードする。3回表、松山竜平の安打で無死一塁とし、林晃汰がライトへの2ランを放ち2点を追加。5対0とした。