昨年バッテリーを組んだオハッピーは大谷と再会で軽いハグ【MLB】ドジャース 6ー2 エンゼルス（日本時間4日・アナハイム）エンゼルスのローガン・オハッピー捕手は3日（日本時間4日）、本拠地・ドジャース戦で昨年、バッテリーを組んだ大谷翔平投手と再会した。初回の第1打席で軽いハグ。「挨拶をして『家族はどうしている？』って彼に聞いたくらいだよ。そして試合に切り替えたんだ」と会話の中身を明かした。大谷にとって移