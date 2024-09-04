バナナマンの日村勇紀さん（52）とLiLiCoさん（53）が、愛用するスニーカーについてマシンガントークです。LiLiCo：言われません？言われますよね。みんな「履いてます」っていう感じで。タレントのLiLiCoさんとバナナマンの日村勇紀さんが、シューズブランド・スケッチャーズのリニューアルオープンイベントに登場しました。長年のファンだという2人は、手を使わず履けるスニーカーの魅力を熱弁。日村勇紀：マジこれで終わりなの