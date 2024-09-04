米Mozillaは、9月3日（現地時間）にFirefoxの新バージョンとなるWebブラウザ「Firefox 130」をリリースした。Firefox 130は、Firefox 129からいつもと同じ4週間でのバージョンアップとなった。Firefox 129では、2024年8月13日にマイナーバージョンアップの129.0.1、2024年8月20日にマイナーバージョンアップの129.0.2がリリースされている。129.0.1では、以下の修正が行われた。デジタル著作権で保護されたビデオを含む一部のWebサ