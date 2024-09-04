鹿児島女子短期大学と鹿児島商業高校が教育に関する包括連携協定を結びました。 鹿児島女子短期大学と協定を結んだ鹿児島商業高校は昨年度までは男子校で今年度から共学化し学科も再編されました。 協定では教育・研究や地域社会への貢献で連携します。 「観光ビジネス」の共同研究や「AI」を研究する部活動がある鹿児島商業高校に短大の教員を派遣することも計画しています。 (鹿児島商業高校 堀之内尚郎校長) 「本県の基幹