NHKの連続テレビ小説「虎に翼」が9月28日に最終回を迎えるのを前に、次回作の「おむすび」にバトンを渡す「バトンタッチセレモニー」が4日、NHK大阪放送局（大阪市中央区）であった。「虎に翼」で主演を務める伊藤沙莉（さいり）さんが、「おむすび」主演の橋本環奈さんにエールを送った。「虎に翼」で主演を務める伊藤沙莉さん（左）と「おむすび」主演の橋本環奈さん=2024年9月4日、大阪市中央区、岩本修弥撮影伊藤さんは先