愛知県の高速道路軽トラックが逆走している映像で、あわや正面衝突という場面も見られた。この軽トラックを運転していたのは80代の男性で33キロほど逆走し続けた。【画像】突然Uターンする軽トラ…運転手は「堂々とした表情」で逆走遭遇ドライバーは「ここで人生が終わる」■「えらい堂々とした表情」で逆走先月30日午後1時半ごろ、愛知県豊田市の東海環状自動車道・豊田東ジャンクション付近で撮影されたドライブレコーダ