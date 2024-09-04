茨城県警水戸署は4日、水戸市に住む会社員の女性（54）が、SNSのマッチングアプリで知り合った男から投資名目で現金9377万円をだまし取られたと発表した。【写真】「投資の講師」装った？「打ち子」ら40人再逮捕SNS型投資詐欺署によると、女性は4月中旬、東京都内在住の建築士を名乗る男とマッチングアプリで知り合い、LINEの連絡先を交換。「あなたと一緒に温かい家庭をつくりたい」などと好意を寄せるメッセージを複数回送