【モデルプレス＝2024/09/04】JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）、DXTEEN（ディエックスティーン）、IS:SUE（イッシュ）が出演する合同ライブ『LAPOSTA 2025 Supported by docomo』が2025年1月27日〜2月2日に開催される。9月4日に行われた「『LAPOSTA 2025 Supported by docomo』発表会」にはLAPONEエンタテインメント／LAPONE GIRLS代表取締役社長CEOの崔信化（チェシンファ）氏が登壇し、今回の会見