◆プロボクシング▽ＷＢＯ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦〇王者・武居由樹（判定）同級１位・比嘉大吾●（３日、東京・有明アリーナ）初防衛に成功したＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹（大橋）が４日、横浜市の所属ジムで記者会見を開き、勝利の喜びとともに、対戦後に引退を表明した挑戦者元ＷＢＣ世界フライ級（５０・８キロ以下）王者・比嘉大吾（志成）に対して感謝の思いを伝えた。