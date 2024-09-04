¸µTOKIO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÄ¹À¥ÃÒÌé¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ð¥¤¥¯¤ÎÇ¼¼Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡¢0ºÐ»þ¤ÎÄ¹À¥¤Î¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹À¥¤Ï¡¢HONDA¡ÖCBR1000RR-R¡×¤¬Ç¼¼Ö¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿Åê¹Æ¤ËÂ³¤±¤Æ¡¢ÍÄ»ù´ü¤Î¼«¿È¤¬¡¢¥è¥À¥ì¤ò¿â¤ìÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¥Ð¥¤¥¯¤Ë¸Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö#45Ç¯¤Ö¤ê#honda#cb400n#¥è¥À¥ì¥À¥é¥À¥é#º£¤â¥À¥é¥À¥é#0ºÐ¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï