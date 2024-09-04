神田沙也加さんの親友「矛盾だらけ」元恋人・前山剛久に怒りの反論文春オンライン

神田沙也加さんの親友「矛盾だらけ」元恋人・前山剛久に怒りの反論

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 神田沙也加さんの幼稚園時代からの親友が、週刊文春の取材に応じた
  • 神田さんとの交際を巡る、元恋人・前山剛久のインタビューに言及
  • 「彼の話すことには、矛盾だらけ」として、怒りの反論をしている
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