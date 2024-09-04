卓球選手で元日本代表の吉村真晴が３日、自身のＸで盗撮現場を目撃したことを明かした。「盗撮してる人がいたので声を掛けました」と切り出した吉村。「やめた方がいいですよ。見てるこちらも気分良くないので」、「いや、撮影してません。意味分からないです。と走ってどこかへ行きました」とやり取りを明かした。行為を確信している様子で、「そういうことなんだろな。なんか嫌なものみたな…」と振り返った。その後、行