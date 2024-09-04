☆120％以上……過熱に警戒 100％……中立 ★70％以下 ……底値ゾーン 【9月】 ４日(水) 117.83／1638円安・3万7500円割れ ３日(火) 122.13 ２日(月) 126.11 【8月】 30日(金) 127.22／285円高・3万8500円台回復 29日(木) 116.92 28日(水) 110.83 27日(火) 116.74 26日(月) 104.72 23日(金) 101.84 22日(木)97.03／259円高・3万8000円台回復 21日(水)98.01／111円安・3万8000円