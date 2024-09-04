4日の外国為替市場のドル円相場は午後4時時点で1ドル＝144円87銭前後と、前日午後5時時点に比べ1円07銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝160円11銭前後と1円20銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース
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