小林製薬の紅麹サプリをめぐる、はじめての損賠訴訟です。小林製薬（本社：大阪市）製造の「紅麹コレステヘルプ」を服用し、腎臓の機能障害を発症したとして、大阪府内の男性が同社を相手に、約５００万円の賠償を求めて民事訴訟を起こしていたことが分かりました。◆「薬剤性急性腎障害」と診断大阪地裁に訴えを起こしたのは、府内に住む４０代の男性です（提訴は今年７月１２日付け）。訴状によりますと原告男性は今年１月、小林