元世界ランク1位のバドミントン永原和可那選手(28)と松本麻佑選手(29)のナガマツペアが4日、ペアを解消することを発表しました。永原選手は、来年3月で現役を引退。松本選手は、今年11月のS/Jリーグの秋田大会を最後に北都銀行を離れることを明らかにしましたが、来年度以降も選手として活動します。永原選手は「東京の時に選手を引退しようと思ったところからもう一度パリ目指したいと2人で走って、パリ終わるまでは自分の気持ち