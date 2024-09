非電離放射線の一種である電波を放出し、通話時には耳に当てるという性質上、長年にわたり「携帯電話は脳腫瘍を引き起こす」との考えにさらされてきました。しかし、1994年から2022年の28年間で発表された研究63件を分析することで、携帯電話の使用と脳腫瘍、またはほかの頭頸部(とうけいぶ)がんとの関連が認められなかったことが報告されています。The effect of exposure to radiofrequency fields on cancer risk in the genera