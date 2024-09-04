回転寿司チェーン「くら寿司」は9月6日から、「かにとまぐろ」フェアを開催する。【関連記事】小僧寿し、平日限定・手巻寿し1本税抜98円の「手巻寿し大感謝祭」と「キングスペシャルフェア」9月13日まで開催、“お値打ちメニュー”「キングスペシャル丼」などを販売フェアでは、「たらばがに軍艦」や「特大生ズワイガニ(一貫)」のほか、極みの逸品シリーズ「贅沢かに盛り合わせ」などを販売する。また、「ふり塩熟成中とろ(一貫)」