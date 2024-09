ゼブラヘッド(Zebrahead)が新曲「Doomsday on the Radio」を本日9月4日に配信リリースした。 「Doomsday on the Radio」は、今年11月13日にリリースすることが決定しているEPシリーズ第3弾『I』からの先行配信3rdシングルとして、"誰からも見捨てられた存在"、"高い壁で仕切られた日々"、"逃げようにも、隠れようにも、生きてはここから出られない"、そんな息が詰まる心の閉塞感、苦しみをテーマにした歌