パナソニックは、ヘアードライヤー「nanocare ULTIMATE（ナノケア アルティメイト）」2モデルを2024年9月1日に発売した。「パーソナルメニュー」搭載水分発生量が最大10倍の高浸透ナノイー（第2世代）を新開発。ナノサイズの水分がキューティクルの隙間から内部へ浸透し、「ナノケア」シリーズ史上最高のうるおいを実現したという。高浸透ナノイー、ミネラル、マイナスイオンの発生量を調整し、悩みに合わせて"なりたい髪"へ導く「