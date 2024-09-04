【AFP＝時事】全米オープンテニス（US Open Tennis Championships 2024）は3日、男子シングルス準々決勝が行われ、大会第20シードのフランシス・ティアフォー（Frances Tiafoe、米国）は6-3、6-7（5-7）、6-3、4-1としたところで第9シードのグリゴール・ディミトロフ（Grigor Dimitrov、ブルガリア）がけがのため途中棄権し、2022年以来2度目の準決勝進出を果たした。ディミトロフは第3セットに太ももを痛め、治療を受けて一度は