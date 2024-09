グローバルボーイズグループ・JO1が4日、東京ドームシティ プリズムホールで行われた「LAPOSTA 2025 Supported by docomo」概要発表記者会見に出席した。「LAPOSTA 2025 Supported by docomo」概要発表記者会見の模様ボーイズグループ・JO1、INI、DXTEENが所属するLAPONEエンタテインメント、ガールズグループME:I、IS:SUEが所属するLAPONE GIRLSのアーティスト5グループが出演する合同ライブ「LAPOSTA 2025 Supported by docomo」