１１人組ボーイズグループ・ＪＯ１が４日、都内でＬＡＰＯＮＥアーティスト合同ライブ「ＬＡＰＯＳＴＡ２０２５Ｓｕｐｐｏｔｅｄｂｙｄｏｃｏｍｏ」の開催発表会見に出席した。来年１月２７日から２月２日まで東京ドームシティで来場者１００万人を目指す「ＬＡＰＯＳＴＡ２０２５」を行うと発表。ＬＯＰＯＮＥ所属のボーイズグループ「ＪＯ１」「ＩＮＩ」「ＤＸＴＥＥＮ」とガールズグループの「ＩＳ：ＳＵＥ」「Ｍ