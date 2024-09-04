元「King ＆ Prince」のメンバーで歌手の岩橋玄樹さん（27）が2024年9月1日、自身のインスタグラムで、タトゥーを腕に入れる様子を公開した。「Tattoo day！！」「Nobody gives you a chance, you gotta take chances.」（チャンスは誰も与えてくれない、自分でつかみとらないと）とコメントし、鏡越しに自撮りする姿や、腕にタトゥーを入れる姿を公開。施術の最中、岩橋さんがピースをしている写真もあった。2日には、「Tattoo da