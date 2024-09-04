ハイウェイ交通情報によると、九州自動車道栗野IC→えびのJCTで事故による車両火災が発生し、4日午後1時43分から同区間は通行止めになっている。西鉄によると、この影響で同2時9分現在、同社グループの高速バス路線は福岡-鹿児島(鹿児島発のみ) ＝通過バス停なし＝で一般道へ迂回（うかい）運行を行う。同2時18分、通行止めは解除された。高速バスも順次通常運行に戻る。