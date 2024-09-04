日本時間午後１０時４５分にカナダ中銀（ＢＯＣ）理事会の結果が発表され、同午後１１時半にマックレムＢＯＣ総裁の会見が行われる。市場では政策金利は現行の４．５０％から４．２５％に０．２５％引き下げられることがほぼ確実視されている。３会合連続の０．２５％利下げはおおむね織り込み済みで、声明や総裁会見が焦点になっている。マックレム総裁は前回会合の会見で「インフレが引き続きおおむね我々の予測どおりに緩和さ