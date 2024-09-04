東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【豪州】 実質GDP（第2四半期）10:30 結果0.2% 予想0.2%前回0.2%（0.1%から修正）（前期比) 結果1.0% 予想0.9%前回1.3%（1.1%から修正）（前年比) 【中国】 財新非製造業PMI（8月）10:45 結果51.6 予想51.8前回52.1 ※要人発言やニュース 【日本】 林官房長官「株価動向、冷静に判断していくことが重要」 茂木幹事長「半年