京都鉄道博物館は、2024年10月1日から特急「雷鳥」誕生60周年記念イベントを開催します。特急「雷鳥」は1964年10月1日に大阪〜富山間を結ぶ特急列車としてデビュー、関西圏と北陸方面を結びました。特急街道を駆ける花形特急として長く親しまれましたが、車両の老朽化から後継の「サンダーバード」に置き換えられていき、2011年3月のダイヤ改正をもって定期列車の運転を終了しています。京都鉄博のイベントでは、来年3月まで収蔵車