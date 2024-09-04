団野大成騎手（２４）＝栗東・斉藤崇史厩舎＝、小沢大仁騎手（２１）＝栗東・フリー＝、河原田菜々騎手（１９）＝栗東・渡辺薫彦厩舎＝の３人が、滋賀県警草津警察署（滋賀県草津市）の「特殊詐欺撲滅対策官」に任命され、９月４日、草津署で任命式が行われた。警察官の制服に着替え、四谷尚佳・草津署長から任命書を交付された３人は、市内の滋賀銀行草津支店に移動し、各騎手の音声を録音して作った「詐欺被害防止のための音