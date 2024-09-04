ボーイズグループＢＴＳ（防弾少年団）のメンバーＪ−ＨＯＰＥ（ジェイホープ、本名チョン・ホソク、３０）がソウル竜山区（ヨンサング）の「ＡＦＥＲＨＡＮＧＡＮＧ」マンションの分譲を受けた。４日、マネートゥデイや不動産業界によると、Ｊ−ＨＯＰＥは２０２０年６月、ＡＦＥＲＨＡＮＧＡＮＧ専用２３２．８６平方メートル（７０坪）を購入した。この住宅は６月から入居が始まり、Ｊ−ＨＯＰＥは７月に残金を完納して所有